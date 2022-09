Mário Silva arrasador: «Podem despedir-me hoje»

Mário Silva criticou duramente a arbitragem após a derrota do Santa Clara no terreno do V. Guimarães (1-0).





"Podem despedir-me hoje. Como é possível aos 75’ o Bamba dar mão e nem o VAR intervém? Eu não estou a desculpar-me com arbitragens, podem despedir-me hoje. Somos um clube açoriano, que faz parte de Portugal, clube foi comprado por pessoas brasileiras que querem investir em Portugal, fazer crescer o clube mas somos todos portugueses. A justiça tem de ser igual para todos. Podem despedir-me hoje, mas não posso deixar de dizer isto", começou por dizer o treinador dos açorianos, na flash interview da Sport TV.

Para Mário Silva, "todas as semanas são situações de dúvida": "Se tiverem de despedir-me hoje que o façam pela incompetência do treinador que não foi capaz de por a equipa a ganhar ao Vitória. Temos feito jogos com tempo extra em que as equipas adversárias perdem tempo, e é normal e nós também o fazemos, mas compensem no tempo. Hoje aos 6 acabou logo! Porque não houve mais um minuto?"

"João Pinheiro é dos melhores árbitros portugueses, mas não é só ele. É o que nos tem acontecido jogo a jogo, mesmo na vitória sobre o Marítimo houve situações a nosso favor de dúvida que não foram vistas. Por amor de Deus, eu estou aqui, trabalho todos os dias longe da família, mas quero justiça, quero que sejam iguais para todos", continuou Mário Silva, insistindo na tónica de que todos devem ser respeitados de igual forma: "Volto a dizer, somos todos portugueses. Assumo a responsabilidade toda, estamos a ter cada vez jogadores melhores e mais adaptados e vamos crescer, mas deixem-nos crescer e continuar a trabalhar. Se eu tiver tempo para isso, claro. Se vou ser castigado ou não, estou a ser honesto, mas houve situações que João Pinheiro não viu e devia ter sido chamado pelo menos a ver os lances."