Mário Silva avisa que Santa Clara quer prolongar "momento positivo" no campeonato

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, afirmou este sábado que a equipa açoriana, que está no "melhor momento da época" em termos emocionais, quer prolongar o momento positivo na Liga Bwin frente ao Chaves.

"O nosso objetivo é encurtar distâncias. Prolongar um momento positivo que estamos a atravessar na época. Começámos com dificuldades, algo instáveis, e nos últimos jogos temos tido estabilidade em termos exibicionais", declarou.

Mário Silva falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Chaves, a contar para a 12.ª jornada do campeonato.

Nos últimos dois jogos do campeonato, os açorianos somaram uma vitória frente ao Vizela (1-0) e um empate com o FC Porto (1-1), na última jornada.

"Os resultados, acompanhando o crescimento exibicional, são uma vitamina extra. Neste preciso momento, em termos emocionais, estamos no melhor momento da época. Isto ajuda a que as coisas possam ser melhores. Esperemos que os resultados possam ser positivos", assinalou.

O técnico destacou que os açorianos pretendem ter "consistência" exibicional e pontual, reconhecendo que os jogadores já estão mais "entrosados", apesar da "total adaptação ainda não ter sido conseguida".

O treinador elogiou a formação do Desportivo de Chaves e alertou para as "dificuldades" do próximo encontro.

"É um jogo de 50/50. Vantagem para quem joga em casa, porque joga perante o seu público. Acho que é a única diferença em relação a esses 50/50", apontou.

Mário Silva avisou que o adversário tem feito um "campeonato muito positivo", tratando-se de uma equipa "muito consistente nos diversos momentos do jogo".

O técnico dos açorianos lembrou ainda que o Desportivo de Chaves venceu fora de casa o Sporting (2-0) e o Sporting de Braga (1-0).

"São uma equipa que tem feito uma época tranquila. O Desportivo de Chaves é uma equipa muito consistente nos diversos momentos do jogo e que tem feito boas exibições. Para uma equipa que subiu este ano da 2.ª para a Liga Bwin, tem feito um campeonato muito positivo", realçou.

Nos dois últimos jogos, os transmontanos, orientados por Vítor Campelos, somaram uma derrota diante do Benfica (5-0) e uma vitória frente ao Gil Vicente (3-1).

O Santa Clara, 16.º classificado, com nove pontos, vai defrontar o Desportivo de Chaves, 11.º, com 15, na próxima segunda-feira, às 20:15, no estádio Municipal Manuel Branco Teixeira, em Chaves, com arbitragem de Bruno José Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.