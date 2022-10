Mário Silva: «Dei os parabéns aos jogadores apesar da derrota, o que nunca acontece»

Mário Silva explicou que na 2.º parte, o Santa Clara "subiu um pouco o bloco" e criou várias ocasiões". "O Adán ter sido o melhor diz muito, conseguiu segurar a vitória do Sporting". Agora é tempo de "levantar a cabeça e seguir em frente".



Mário Silva deixou ainda umas palavras a Rúben Amorim, agradecendo o que disse sobre a qualidade do Santa Clara. "É um excelente treinador, está a fazer uma grande carreira e vai ser um grande treinador a nível mundial", frisou.

O Sporting venceu este sábado o Santa Clara por 2-1, com Mário Silva a destacar a forma como os jogadores da sua equipa se entregaram."Mesmo com todas as dificuldades que passámos durante a semana - tínhamos apenas dois defesas, jogadores menos adaptados às posições - tenho de reconhecer que deram tudo. Dei os parabéns aos jogadores apesar da derrota, o que nunca acontece quando perdemos", disse o treinador, lembrando que alertara para o valor do Sporting, "que vinha ferido da Champions". "Os meus jogadores foram incríveis", reforçou.