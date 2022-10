Mário Silva: «Demérito em não finalizar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mário Silva, treinador do Santa Clara, admitiu que a equipa pecou no ataque frente ao Tondela (0-2).

"Sabíamos o que íamos encontrar aqui. Nas várias oportunidades que tivemos, tivemos o demérito de não finalizar. Entrámos fortes, tivemos o penálti e depois mais duas situações. E depois o Tondela com mérito faz golo num lance de transição, numa altura em que o jogo já estava mais equilibrado", referiu.

"O intervalo fez com que a equipa entrasse bem novamente, tivemos novas abordagens à baliza do Tondela, mas na parte final do jogo o Tondela fechou-o. Parabéns ao Tondela, teve eficácia e mérito", concluiu o técnico dos açorianos.