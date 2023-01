A SAD do Santa Clara comunicou esta manhã que Mário Silva já não é o treinador da equipa principal. O técnico não resistiu à série de maus resultados, tendo a gota de água sido a derrota pesada, em casa, diante do Sp. Braga (0-4) Mário Silva, que tinha contrato até 2024, deixa os Açores quase um ano após ter pegado no comando da equipa: o empate com o Tondela, a 16 de janeiro de 2022, foi o primeiro jogo oficial com o Santa Clara.Ao longo de um ano, esteve em 48 jogos, registando 8 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. O adjunto Danildo Accioly assumirá interinamente o comando da equipa, enquanto não for anunciado o sucessor.