Mário Silva e a expulsão de Rui Costa: «Chego a um ponto em que já não percebo as regras...»

Mário Silva era um treinador orgulhoso com o que o Santa Clara fez na Allianz Cup, apesar de ter achado, no mínimo, estranho o vermelho a Rui Costa no lance que terminou com o 2-1 do Sporting. E disse-o na flash-interview da Sport TV..."Estamos orgulhosos, acima de tudo, por aquilo que fizeram hoje e pelo trajeto. Merecemos estar aqui, nesta festa do futebol. Fizemos tudo para ganhar e dignificar o espetáculo, com uma equipa forte e poderosa pela frente. Fomos infelizes, após estarmos a ganhar, ao sofrer um autogolo. Depois sofremos um segundo golo estranho… O penálti pode aceitar-se, mas a expulsão… Acho injusto. Estão na final as equipas que toda a gente queria que estivessem na final. Estou muito orgulhoso dos jogadores, porque foram bravos, mesmo a perder por 2-1 e com menos um, mexemos, fomos em busca de um golo para o acesso aos penáltis. Termina aqui a história, mas uma história positiva", atirou.Concluiu com o que considera terem sido dois momentos-chave: "São os golos. Sofrer o 1-1 daquela forma… Sabíamos que iríamos ter as nossas chances. Abalou, mas não deixámos de acreditar. O 2-1 e a expulsão deixou-nos com muitas mais dificuldades. Tudo fizemos para bem do clube, adeptos e região. Pensar já no próximo jogo."