Mário Silva e a receção ao Belenenses SAD: «Desengane-se quem pensa que vai ser um jogo fácil»

O treinador Mário Silva desvalorizou esta sexta-feira a classificação do Belenenses SAD, adversário do Santa Clara, no sábado, em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin, na antevisão ao embate frente ao último classificado.

"Não olhamos para o adversário de acordo com a tabela classificativa. Olhámos e analisámos o adversário por aquilo que é a sua competência e por aquilo que é o positivo e o negativo em termos de equipa", afirmou.

O técnico falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Belenenses SAD, em jogo da 27.ª jornada.

"É uma equipa que, claramente, não está arredada pela luta na I Liga. Tem sido competitiva, mesmo nos jogos em que não conseguiu pontos, lutou sempre muito e bem por eles e desengane-se quem pensa que vai ser um jogo fácil", reforçou o treinador.

Mário Silva vincou que o "objetivo" da equipa micaelense é conquistar os três pontos, mas salientou que os açorianos vão ter de "trabalhar muito" para vencer o encontro.

"Vai ser muito duro conseguir [os três pontos]. Do outro lado vamos ter uma equipa que vem jogar a vida aqui. É normal. E nós, deste lado, também temos de dar a vida. Todas as vidas que possamos imaginar ter para vencer o jogo. Vai ser um jogo muito difícil", afirmou.

Para desvalorizar a posição do Belenenses SAD no campeonato, Mário Silva lembrou que, "infelizmente, o Santa Clara também já esteve em lugares difíceis da tabela" durante a época.

Para o treinador dos açorianos, os resultados até agora alcançados pela equipa de Franclim Carvalho "não foram coincidentes com as exibições".

"O Belenenses SAD é uma equipa que, a nível de transição ofensiva, tem muita capacidade. É uma equipa que, em termos defensivos, defende com muita gente atrás da linha da bola, procurando normalmente aproveitar o erro dos adversários", acrescentou.

Mário Silva reconheceu ainda que, em caso de vitória no próximo jogo, a manutenção na I Liga, o "grande objetivo da época" do Santa Clara, fica "mais perto": Esses próximos três pontos são claramente um passo importante neste sentido. Senão selar, ficamos perto de selar esse objetivo".

O Santa Clara, 10.º classificado com 30 pontos, recebe o Belenenses SAD, 18º. e último com 17, no sábado, às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.