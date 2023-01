Mário Silva e o futuro: «O presidente está cá e amanhã teremos uma conversa os dois»

Mário Silva lamentou a pesada derrota na receção ao Sp. Braga (0-4). "Foi um jogo duro e difícil para nós. Provavelmente jogo menos conseguido da época, contra um Braga muito forte e muito motivado. Levantou-se contra o Benfica, depois de derrota pesada contra Sporting. Em relação ao jogo, foi uma vitória totalmente merecida do Braga. Não nos conseguimos encontrar em nenhum momento do jogo. Ficámos muito aquém daquilo que podemos fazer", começou por dizer o técnico dos açorianos, em declarações no final da partida.

A continuidade no comando técnico





"Como normalmente acontece todas as semanas sempre que o presidente está cá, teremos amanhã [sexta-feira] uma conversa os dois. Veremos o que vai acontecer. A minha vontade é a mesma de sempre. Sou trabalhador. Estou aqui como trabalhador do Santa Clara e estou aqui à disposição do Santa Clara. A minha vontade é trabalhar. Amanhã estamos de folga, mas no dia seguinte à folga a minha vontade é trabalhar com o objetivo claro de dar a volta à situação."

"[Tivemos] uma apatia incrível do primeiro ao último minuto. O reflexo disso é o quarto golo. Ainda não digeri bem o jogo. O Gabriel faz duas defesas e a equipa ficou apática enquanto o Braga reagiu logo. Acredito que possam ter uma melhor atitude no futuro", concluiu.