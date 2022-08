Mário Silva e o Torneio Insular: «Balanço muito positivo»

O Santa Clara estreia-se na Liga Bwin recebendo o Casa Pia, equipa que ascendeu esta temporada ao escalão principal do futebol português. Mário Silva, técnico do conjunto dos Açores, mostrou-se satisfeito com a participação no Torneio Insular, na Madeira. "Faço um balanço muito positivo, pois tivemos dois jogos muito competitivos e era esse o objetivo nesta fase final da preparação. Temos jogadores que chegaram recentemente ao clube. Era importante vê-los contra um adversário competitivo como foi o caso de hoje (ontem) ou contra o Marítimo. Temos de crescer, fazer tudo melhor para atingir o nível da época passada", disse o treinador.Com o campeonato à porta, o líder do onze açoriano, sabe "que saíram vários jogadores e entraram vários, sendo um processo que demora, para os jogadores conhecerem as ideias do treinador. Para a semana o campeonato está à porta. Foi positiva a vinda à Madeira, com tudo muito bem organizado. Demos tempo de jogo aos jogadores e para mim o resultado acaba por ser secundário, nesta fase da época".O mercado só fecha no final deste mês e o técnico de 45 anos foi claro nesse tema: "Até final do mês de agosto temos de estar preparados para poderem entrar ou sair jogadores. O futebol é isto, estamos contentes com os que temos, mas não sei o que pode vir a mudar".O Santa Clara está preparado para o começo da competição apesar de a pré-temporada não ter sido fácil. "Não foi uma pré-época fácil, mas deu para trabalhar e experimentar e ensaiar coisas que não vamos utilizar, outras que vamos utilizar no futuro. Gostaríamos de ter todo o plantel, mas não foi possível, pois houve uma mudança de administração. Não somos caso único pelo que vejo e leio. Estamos preparados para atacar o começo do campeonato, sabendo que vai ser um ano muito difícil para todos e sabendo que vai ser um ano de readaptar a uma nova realidade, pois ainda poderão entrar mais jogadores, mas no mínimo, queremos ser tão competitivos como na temporada passada, com novos protagonistas", afirmou.Mário Silva elogiou a entrada de uma nova administração da SAD do emblema de Ponta Delgada. "Foi uma mudança de administração que tem sido positiva, felizmente . Pessoas que chegaram com experiência no mundo do futebol. Que trouxeram capacidade financeira para criar estabilidade no clube, o que é fundamental para qualquer clube. Desde que chegaram até hoje, temos trabalhado em conjunto de uma forma muito profissional e por isso estamos todos muito satisfeitos em termos de mudança da estrutura, só esperando que os resultados possam ser o que esperamos, tendo em conta este esforço que está a ser feito", finalizou.