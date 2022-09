Mário Silva: «Era fundamental vencer o jogo»

Mário Silva sublinhou a importância da vitória () para o Santa Clara na receção ao Marítimo na 5.ª jornada da Liga Bwin. "Duas equipas com jogadores pressionados e treinadores pressionados por uma vitória e é normal que alguns momentos isso acuse um pouco. É normal que o jogo não fosse o melhor espetáculo de futebol. É normal que em ambas as partes houvesse erros como existiram. Para nós, era fundamental vencer o jogo", começou por dizer o técnico da formação açoriana, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Está a ser um sacrifício muito grande para todos nós para conseguirmos o mais rápido possível colocar em campo uma equipa que consiga orgulhar os adeptos. Muitas das vezes, o que eu acho, é que quando não se consegue fazer um jogo de qualidade - e já houve jogos que perdemos e jogamos melhor do que hoje - temos de ser pragmáticos e tentar vencer o jogo", continuou."Pelo facto de termos mais um jogador conseguimos tirar vantagem, mas nem sempre a equipa que fica em vantagem numérica consegue usufruir dessa vantagem. E nós conseguimos. Animicamente foi importantíssimo para nós dar a volta ao resultado porque tivemos jogos em que estivemos a vencer mas que, infelizmente, permitimos ao adversário dar a volta ao marcador. Era importante, nesta vitória, ter acontecido isso.""Na segunda parte, a equipa encontrou-se melhor, mais confortável, a desenvolver, em termos de dinâmicas, um jogo mais parecido com o que idealizamos. Mas não esquecer o lado anímico. É muito importante realçar que animicamente era um jogo complicado para ambas as equipas. E nós, apesar de tudo, na segunda aparte, conseguimos controlar o jogo", terminou.