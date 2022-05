Mário Silva: «Espero que o Lincoln não saia»

O treinador do Santa Clara elogiou Lincoln, destacando a importância do médio brasileiro não só na manobra ofensiva mas também no aspeto defensivo do Santa Clara. Mário Silva considerou Lincoln um profissional da cabeça aos pés e deixou um desejo: "Lincoln foi preponderante no nosso coletivo. Espero que não saia", afirmou ao Canal 11.

Mário Silva assumiu, contudo, que haverá saídas. "Vamos perder alguns elementos importantes, uns porque fizeram grandes exibições e outros porque estão em final de contrato". Um dos jogadores que termina a ligação ao Santa Clara é o central Mikel Villanueva, internacional pela Venezuela e um dos atletas em destaque dos açorianos nos últimos dois anos.





Sobre o médio Ricardinho, acredita que pode dar o salto para outro patamar competitivo em pouco tempo. Mário Silva destacou as qualidades do jogador formado no FC Porto: "Pela forma como trabalha, pela humildade e qualidade que tem. É o tipo de jogador que nós mandamos jogar ali, ali e ali e nunca reclama. Dá sempre o seu máximo e cresceu ao longo da época. O Santa Clara será para ele um clube para crescer e acredito que tem tempo para chegar aonde deseja. Pode chegar a outros voos. Espero que não, mas acredito que a curto prazo vai disparar."