Mário Silva: «Espero que o Santa Clara consiga reverter a situação e permanecer na 1.ª Liga»

Sem vencer há 16 jogos, o Santa Clara segue atualmente no último lugar da Liga Bwin. A tarefa dos insulares para os nove jogos que faltam no campeonato, isto numa perspetiva de conseguirem a permanência, adivinha-se difícil, mas Mário Silva, técnico que iniciou a época no clube, ainda que tal feito ainda é possível.

"Têm sido momentos difíceis, tenho acompanhado o percurso do clube com atenção porque tenho lá pessoas que me dizem bastante e porque vivi um ano da minha vida nos Açores. É com muita pena que vejo o clube no último lugar. Infelizmente as coisas não estavam a correr bem na altura em que eu lá estava, mas, felizmente, estávamos numa posição "confortável", fora dos três lugares perigosos. Agora vejo a equipa numa situação complicada e espero que, nas nove jornadas que faltam, o Santa Clara consiga reverter a situação e permanecer na 1ª Liga, o clube merece-o. Da minha parte, tudo fiz para que as coisas corressem bem. Quando se está nestes lugares a pressão aumenta e as coisas que saem naturalmente custam mais a sair. Agora é preciso ter esperança e acreditar que será possível, esse é o meu desejo", disse o técnico a Record, à margem do fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol.

O técnico sublinhou também que, apesar de o Benfica ter uma vantagem confortável, ainda tudo pode acontecer na luta pelo título de campeão nacional e deu ênfase à importância de eventos como aquele que a ANTF organizou em Viana do Castelo para que os treinadores possam partilhar experiências e conhecimentos.