Mário Silva: «Estou ansioso e desejoso de começar a trabalhar»

Mário Silva foi apresentado como novo treinador do Santa Clara , sucedendo a Tiago Sousa, que assumiu o cargo como interino após a saída de Nuno Campos.Nas primeiras palavras com o emblema açoriano ao peito, o técnico, de 44 anos, mostrou-se confiante. "Estou ansioso e desejoso de começar a trabalhar. Gostamos sempre de estar onde nos sentimos felizes e este foi o primeiro motivo que me fez aceitar vir para os Açores. É um clube aliciante para qualquer treinador", assumiu Mário Silva.O jogo de estreia do novo treinador será no domingo, na receção ao Tondela. Com pouco tempo para treinar e implementar as suas ideias, Mário Silva não esconde que vai aproveitar parte do trabalho dos antigos colegas. "Tenho de ser inteligente e pragmático e preciso de aproveitar o bom momento da equipa para dar continuidade aos bons resultados. Considero que o Santa Clara tem um plantel com qualidade e competência. Muitos dos resultados irregulares foram provocados por um ou outro pormenor", sublinha o técnico.