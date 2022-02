Mário Silva: «Fiquei feliz quando cheguei ao balneário e vi um velório»

Mário Silva, treinador do Santa Clara, lamentou que o conjunto insular não tivesse conseguido aumentar a vantagem alcançada na primeira que poderia ter dado o triunfo diante do Portimonense."Tivemos oportunidades, entrámos bem e fortes na segunda parte. Tivemos oportunidades claras para aumentar a vantagem. Acredito eu que se tivéssemos aumentado a vantagem provavelmente teríamos conseguido os três pontos. Não aconteceu, mas do outro lado tínhamos uma equipa que a jogar fora de casa é uma equipa muito competente, muito robusta do ponto vista físico e muito robusta do ponto vista aéreo. Sabíamos que ia ser difícil como todos os jogos são difíceis. Agora, queríamos ganhar. Trabalhamos diariamente para ganhar e em casa era importante conseguirmos os três pontos. Agora, sabemos que isso é uma luta muito grande. Há muitos pontos em disputa. Não estamos satisfeitos. Podemos dizer que perdemos dois pontos, mas também podemos dizer que acabamos por somar mais um ponto nessa luta difícil. A ambição, para mim pelo menos, é maior do que o pragmatismo. Queremos sempre mais. E por isso é que, felizmente hoje, sou sincero, fiquei muito feliz, triste por perder os pontos, mas feliz quando cheguei ao balneário e vi um velório. Com jogadores de cabeça em baixo tristes. Isso demonstra a ambição, o caráter e a personalidade", vincou o treinador dos açorianos após o empate com o Portimonense.