Mário Silva forçado a mudar onze do Santa Clara diante do Vizela

O treinador Mário Silva vai ser obrigado a promover duas alterações na equipa titular do Santa Clara diante do Vizela, devido às ausências de Mansur e Morita, ambos suspensos. Para o lugar do lateral esquerdo, a solução deve recair em Paulo Henrique, enquanto Júlio Romão e Nené concorrem pela vaga de Morita. No ataque, existe a dúvida se se mantém a aposta em Mohebi.