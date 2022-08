Mário Silva: «Houve um jogo antes e depois da expulsão»

Mário Silva lamentou que o Santa Clara tenha ficado reduzido a dez jogadores - acabou o jogo com nove - frente ao Boavista, numa altura em que até estava em vantagem."Houve um jogo antes e depois da expulsão. Já sabíamos que ia ser um jogo difícil frente a um Boavista moralizado, mas, pelo que senti, vínhamos com uma estratégia para conquistar os três pontos. Foi isso que tentámos. Ao ficarmos com 10 jogadores, a tarefa ficou mais difícil, mas houve mérito do adversário", começou por dizer o treinador da equipa açoriana, à Sport TV.

"Mesmo assim, não desistimos e na parte final houve uma jogada em que, se tivéssemos definido melhor, podíamos ter tido outro resultado. Os 'ses' valem pouco no futebol, mas estou satisfeito com o comportamento dos jogadores. Não está a ser um início de época fácil para ninguém, mas a equipa apresentou-se nestes dois jogos de forma competitiva e nunca perdeu o rumo. Os atletas deram o máximo e só tenho pena de não levar pontos daqui, porque estávamos a fazer um jogo personalizado e inteligente até aos 50 minutos", acrescentou.

Estreia com golo de Rildo: "Não foi surpresa. É verdade que o conhecemos há pouco tempo, mas sabemos da sua qualidade individual. Foi um golo do trabalho coletivo, na qual o Rildo acabou por ter mérito pela sua iniciativa. Numa altura em que o jogo estava equilibrado, surpreendemos num momento de transição, aproveitando o espaço exterior."

Queixas de Allano junto da equipa de arbitragem ao intervalo: "Não sei o que se passou, porque estava no balneário. Pelo que percebi, estavam a ofendê-lo de forma imprópria. Segundo me parece, foi da bancada. Sempre que o Allano tocava na bola na segunda parte, era apupado. São coisas normais. Enquanto pessoas do futebol, temos de estar preparados. Vamos ter apoio, crítica e um adversário que nos vai tentar desestabilizar. Isto funciona assim. O futebol é assim mesmo. Agora, não posso dizer com exatidão [o que aconteceu]. Não ouvi, não vi e nem sequer falei com o Allano. A minha preocupação ao intervalo foi apenas preparar a equipa em termos estratégicos para a segunda parte. Racismo? O Allano queixou-se, mas não consigo confirmar ou desmentir isso. Como é lógico, não queremos que aconteça, mas são questões que irão ser apuradas depois."