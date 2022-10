Mário Silva: «Infelizmente não cumprimos com eficácia aquilo que trabalhamos»

Mário Silva, treinador do Santa Clara, analisou a derrota (0-1) na deslocação ao terreno do Rio Ave, em jogo da 8.ª jornada da Liga Bwin, lamentando o golo sofrido "numa desatenção" da sua equipa.

"Sofremos o golo numa desatenção, numa situação que temos trabalhado mas que não cumprimos com eficácia. Entrámos bem, pressionantes, com num bloco intermédio a saltar para condicionar a construção a três do Rio Ave. Tentámos bloquear a profundidade nas laterais com a nossa pressão e sofremos um golo quando o jogo estava equilibrado", começou por dizer o técnico dos açorianos, em declarações no final do encontro.

"Infelizmente não cumprimos com eficácia aquilo que trabalhamos, mas acho que foi um jogo equilibrado até ao fim, desequilibrou um pouco após a expulsão. Tivemos um possível penálti no inicio e um lance do Gabriel Silva isolado. Não me recordo de grandes oportunidades do Rio Ave. Equilibrado, mas acabamos por perder. Vínhamos muito condicionados em termos defensivos. Tínhamos dois laterais esquerdos lesionados, um central e um lateral direito lesionado. Tentamos montar uma estratégia com os que tínhamos disponíveis, com três centrais, com o Sagna e o MT a darem profundidade nas laterais e gente como o Ricardinho, o João e o Gabriel a tentar explorar o jogo interior", continuou.



Alguma surpresa nas escolhas de Luís Freire

"Tínhamos analisado muito bem o Rio Ave. Surpreendeu-nos apenas nos jogadores utilizados, algo que nós também provavelmente fizemos, mas não conseguimos ser o que queríamos, uma equipa vencedora. Está a ser duro para todos, mas vamos continuar a trabalhar e a reforçar ideias e dinâmicas."



Ausências "não servem de desculpa"

"Ausências não servem de desculpa, temos de arranjar soluções. Não conseguimos levar pontos daqui. Alterações não surtiram efeito. A perder 1-0, colocámos dois avançados frescos para dar mais profundidade e intensidade e logo depois sofremos o revés da expulsão. Temos de continuar a trabalhar com paixão e alma e ter a noção que temos de dar muito mais e ser muito mais fortes, tendo mais qualidade no nosso jogo."



Apoio da direção



"Até hoje sempre senti e espero continuar a sentir. No entanto, o futebol é resultados, portanto não me posso pronunciar. Temos trabalhado bem juntos", terminou, já na conferência de imprensa.