Mário Silva: «Não há nenhum ‘caso’ Morita»

Aoós o triunfo diante do Estoril, por 2-0, o técnico do Santa Clara reconheceu que a permanência está mais perto e o mérito é de todos, dos jogadores, ao público e à estrutura. "Depois de tudo o que aconteceu na primeira volta, não é um milagre, mas é o fruto de muito trabalho".Mário Silva admitiu que ao intervalo o 0-0 seria mais justo, mas que o resultado espelhava a maior eficácia dos açorianos. Por último, a situação do médio japonês: "Não há caso Morita nenhum, ele treinou condicionado e não estava apto a jogar os 90 minutos."