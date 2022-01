Mário Silva: «Não podemos só quando perdemos dizer que tivemos falta de sorte»

Mário Silva analisou o triunfo fora de portas (0-2) na casa do Moreirense explicando que o facto de a equipa ter sido "muito disciplinada e aberta ao trabalho" ajudou à obtenção dos três pontos."Foi uma vitória muito difícil, trabalhada e suada, mas merecida face àquilo que os meus jogadores têm desenvolvido nos últimos tempos. Fomos uma equipa muito disciplinada e aberta ao trabalho, pelo que a vitória é deles. O Moreirense é uma equipa muito capaz e com muitas soluções, que pode dificultar a tarefa a qualquer adversário. Defende bem, tem transições perigosas e jogadores muito rápidos e bons tecnicamente. Do ponto de vista estratégico, fizemos um jogo positivo. Temos de controlar o jogo com bola, mas também era muito importante controlá-lo sem bola. Defendemos bem em vários momentos do jogo e marcámos o primeiro golo num momento-chave, a fechar a primeira parte, que nos deu alguma tranquilidade, mas fez justiça ao que aconteceu até na semana anterior [diante do Tondela], em que tivemos 75 minutos de grande nível, mas nos últimos 15 não fomos competentes como queríamos. As coisas correram bem hoje. É certo que tivemos alguma sorte, que também é precisa no futebol. Não podemos só quando perdemos dizer que tivemos falta de sorte. Quando ganhamos, também temos de salientar que isso faz parte do jogo. A sorte procura-se", reiterou o técnico dos açorianos."Os jogadores foram felizes e estou muito feliz por eles. Foi o primeiro triunfo fora de casa e espero que seja o primeiro de vários, mas não valeu mais que três pontos. É uma luta muito difícil. A I Liga está muito competitiva e as equipas estão recheadas de qualidade. Será uma luta até ao fim e queremos andar o mais estáveis e tranquilos possíveis.""Quero dar uma resposta positiva à aposta que as pessoas fizeram em mim. Desde o início, disse aos jogadores que estou aqui para os ajudar e ensiná-los o melhor possível para que sejam melhores amanhã do que são hoje. Os treinadores vivem de vitórias e os resultados fazem parte do jogo. Quando acabar a época e concretizarmos os objetivos, quero que as pessoas sintam que tenha sido uma boa opção para treinar o Santa Clara".