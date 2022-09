Mário Silva: «Nota-se alguma ansiedade em alguns jogadores e que se estende à equipa»

Mário Silva, treinador do Santa Clara, analisou as incidências do empate (1-1) caseiro diante do Paços de Ferreira e garantiu que não foi uma partida bem conseguida pelos insulares.

"Não fizemos um bom jogo. Não digo bloqueio mental, mas denota-se alguma ansiedade em alguns jogadores e que se estende à equipa. Tivemos um período inicial muito positivo, depois só voltamos a parecer na parte final da primeira parte, em que acho que conseguimos dominar o jogo como queiramos, com bola. É normal que nestas fases e principalmente a jogar em casa, com a necessidade de ter de vencer perante os nossos adeptos, é normal ter ansiedade. Eu disse isso aos jogadores, mas temos de combater a ansiedade com a confiança e a motivação e a paixão que esta nossa profissão. Acho que houve duas equipas a quererem jogar, mas não foi um jogo muito bem jogado. Falo principalmente da nossa equipa. Foi muito com o coração e pouco na criatividade e na organização em termos ofensivos. Em termos defensivos acabamos por estar sólidos. Em termos ofensivos acho que com a qualidade que todos estes jogadores que compõem o nosso plantel têm, temos conduções para fazer melhor", resumiu Mário Silva.