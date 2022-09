Mário Silva: «Paços de Ferreira tem uma ideia de jogo muito positiva, gosta de jogar bom futebol»

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, alertou esta sexta-feira que o Paços de Ferreira é uma equipa "competitiva" e que "gosta de jogar bom futebol", apesar de só ter somado derrotas na Liga Bwin. "Temos visto um Paços de Ferreira, acima de tudo, muito positivo em todos os jogos que participou, com uma ideia de jogo muito positiva, que gosta de jogar bom futebol. De certeza absoluta que vamos ter um Paços motivado e, apesar de tudo, competitivo", declarou.

O treinador falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Paços de Ferreira.

Mário Silva elogiou a formação orientada por César Peixoto e apelou à "concentração" dos jogadores açorianos num jogo onde o Paços de Ferreira vai "aparecer à procura da vitória".

O treinador reconheceu, também, que é "importante" para a formação insular alcançar a segunda vitória do campeonato no jogo de sábado. "É importante para nós ganhar o jogo. É importante ganharmos o jogo porque jogamos em casa, perante os nossos adeptos", vincou.

O técnico defendeu que o Santa Clara "merecia estar numa posição mais confortável" na classificação, mas afiançou que o "futuro vai ser risonho" para a sua equipa. "Nós vamos controlar aquilo que vamos fazer. Nós. É esse foco que temos de ter. Há que desligar de tudo o que está para trás e de todas estas questões e centrarmos no lado positivo e o lado positivo é que temos a equipa a crescer", afirmou.

Apesar de a formação insular ter somado quatro pontos nas primeiras seis jornadas do campeonato, Mário Silva disse sentir "confiança" da SAD no seu trabalho. "Sinto apoio, sinto confiança. Sinto que a administração na pessoa do presidente, doutor Bruno Vicintin, e do nosso CEO [diretor executivo], Klauss Câmara, tem demonstrado confiança e eu só tenho de agradecer", realçou.

O Santa Clara, 16º. classificado com quatro pontos, recebe o Paços de Ferreira, 17º. com zero, no próximo sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa) no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O encontro da sétima jornada do campeonato vai ter a arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.