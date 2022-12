Mário Silva: «Pedir desculpa aos adeptos, o que aconteceu é inadmissível»

Mário Silva não escondeu o desagrado após a derrota do Santa Clara diante do Arouca , naquele que foi o terceiro desaire em quatro jogos dos açorianos no grupo G da Allianz Cup."Pedir desculpa aos adeptos. Acho importantíssimo pedir desculpa a quem veio ao estádio e a quem viu o jogo na televisão. O que aconteceu é inadmissível. Todo o mérito para o Arouca. Tiveram muito mais vontade de ganhar o jogo do que nós. É difícil explicar o que é que aconteceu. Nem eu percebo bem o que aconteceu", começou por referir o técnico do Santa Clara depois do encontro."Sinceramente foi uma prestação fraca na Taça da Liga. Hoje tínhamos um desafio que era terminar 2022 com duas derrotas em casa. Não conseguimos, terminámos com três. Hoje, acima de tudo, era sair da prova com outra dignidade, que não foi o que aconteceu. Temos de estar tristes e refletir muito bem sobre tudo o que aconteceu. Temos de refletir todos sobre aquilo que estamos aqui a fazer. (...) No próximo mês de janeiro teremos de fazer ajustes e estes ajustes acho que ficaram visíveis nestes quatro jogos que fizemos com a rodagem dos jogadores", frisou, assumindo responsabilidades pelo momento atual da equipa."O responsável máximo é sempre o treinador. Eu assumo as responsabilidades. Vou assumir sempre. Desde do dia em que cheguei e até hoje dei o meu máximo e tudo o que tenho e posso em prol do Santa Clara. Agora acho que o balneário tem de olhar para si e perceber que tem de ser muito mais forte", sustentou.