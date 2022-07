Mário Silva: «Plantel não está fechado, longe disso»

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, disse esta sexta-feira que o "objetivo" da equipa passa por ter um percurso "tranquilo" na Liga Bwin e avançou que o plantel está "longe" de estar fechado.

"Não está fechado o plantel. Longe disso. Temos ainda vários jogadores que de certeza a absoluta vão entrar e juntar-se aos que cá estavam e aos que recentemente entraram para criarmos novamente um grupo forte", declarou.

O treinador pediu "que seja sempre um grupo unido" como foi idealizado, para que a equipa possa "ter uma época tranquila".

"É esse o nosso desejo. Passará pelo objetivo claro de conseguirmos a manutenção o mais rápido possível. É esse o nosso objetivo", referiu.

O treinador dos açorianos falava hoje aos jornalistas no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, para assinalar a primeira semana de trabalhos da temporada 2022/23.

Revelando que o guarda-redes Rodolfo vai ser emprestado ao Fontinhas da Liga 3, Mário Silva destacou que a "baliza" é o único setor que está "fechado" e que existem "várias posições em aberto para serem reforçadas".

"Na baliza, estamos fechados, ao contrário de outros setores em que vamos ter ainda de ser reforçados: ao nível da defesa, do meio-campo e do ataque também", assinalou.

O técnico realçou que o Santa Clara vai ter um "plantel extenso", uma vez que não tem equipa B.

Mário Silva reiterou o "objetivo" de construir um grupo "competitivo", apesar da saída dos titulares Morita, Lincoln e Villanueva.

"Já sabemos que as coisas nunca são iguais, mas queremos fazer chegar jogadores ao plantel que sejam competentes da mesma forma que são os jogadores que saíram. Agora sabemos que não existem jogadores iguais", afirmou.

Sobre o sorteio da Liga Bwin, que ditou um Santa Clara-Casa Pia nos Açores na primeira jornada, o treinador disse ser "sempre bom começar" a época em casa.

"Uma vez que jogamos em casa, podemos dizer que poderá ser uma vantagem para nós face àquilo que é o apoio do público. É positivo para nós, não sendo garantia de nada", apontou.

Para a temporada 2022/23, o Santa Clara já assegurou as contratações do lateral Tomás Domingos (proveniente do Mafra), do médio Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (oriundo do FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal) e Rodrigo Valente (ex-Estoril).

Em sentido inverso, já abandonaram o clube açoriano, que terminou a última edição da Liga Bwin no sétimo lugar, os atletas Nené, Lincoln, Cryzan, Villanueva, Bouldini e Morita.