Mário Silva promete Santa Clara igual a si próprio frente ao Benfica

O treinador Mário Silva prometeu esta quinta-feira um Santa Clara igual a si próprio no jogo de sábado frente ao Benfica, alertando para o "poderio" ofensivo das águias, mas destacando que a Liga Bwin está mais equilibrada.

"Vamos ser iguais a nós próprios e àquilo que temos vindo a ser ao longo deste tempo. Ambiciosos como sempre. Sabemos que vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado, mas à semelhança de todos os jogos da Primeira Liga", afirmou o técnico.

Mário Silva falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, a contar para a 22.ª jornada do campeonato.

Para o treinador, "tem sido notório que os jogos" da Liga Bwin "têm sido todos muito competitivos e muito equilibrados", antevendo o encontro "muito disputado" com as 'águias'.

"Quando se joga com os grandes diz-se, muitas vezes, que não são jogos do nosso campeonato. Eu não concordo, sou sincero. Acho que, nos dias que correm, existe cada vez mais equilíbrio, mais competência das equipas chamadas pequenas e, por isso, os resultados que vemos não são surpreendentes", declarou.

Afirmando que o Santa Clara vai partir para o jogo para "ganhar", Mário Silva ressalvou que o Benfica "também vai fazer tudo para vencer", acreditando que o clássico entre Sporting e FC Porto, na sexta-feira, vai "mexer" com o encontro da Luz.

"Queremos um resultado positivo. Somos ambiciosos e queremos ganhar, como em todos os jogos, sabendo que o grau de dificuldade é alto. O Benfica joga em casa e existe um clássico que também mexe com esse próprio jogo. Sabemos que o Benfica vai fazer tudo para vencer", afirmou.

Na presente temporada, o Santa Clara já conseguiu vencer o FC Porto (3-1), para a Allianz Cup, sob o comando de Nuno Campos, e o Sporting (3-2), com Tiago Sousa como treinador principal, para o campeonato, acabando, então, com a invencibilidade do campeão.

"Esta equipa, este ano, já conseguiu vencer o FC Porto e o Sporting. Vamos tentar vencer o Benfica, sabendo que vai ser um jogo muito difícil. Mas, ambição, vontade e crer ninguém nos pôde tirar e é isso que temos de ter diariamente", destacou.

Mário Silva desvalorizou o momento do Benfica, que em 21 jogos já somou quatro derrotas e dois empates, afirmando que cada jogo "tem sempre a sua história".

"É uma equipa que em casa, em termos ofensivos, é poderosíssima e dificílima de contrariar", assinalou.

Já sobre o momento do Santa Clara, que não perde há cinco jogos para o campeonato, o treinador enalteceu a "qualidade" e a "união" dos jogadores.

"Acredito que mais do que aqueles 11 que entram em campo, o nosso segredo do sucesso - nesse curto espaço de tempo, porque temos ainda uma luta muito grande pela frente - tem sido o espírito de grupo e a atitude", vincou.

O Santa Clara, 10º. Classificado, com 24 pontos, joga com o Benfica, terceiro, com 47, no sábado, às 18H00, no estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 22.ª jornada da Liga Bwin.