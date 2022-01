Mário Silva quer que jogadores "desfrutem" da meia-final da Allianz Cup frente ao Sporting

Mário Silva pediu aos jogadores do Santa Clara que "desfrutem" da meia-final da Allianz Cup diante do Sporting. Apesar de assumir que o "favoritismo está claramente" do lado dos leões, o técnico sublinha que a "responsabilidade" é das duas equipas e, por isso, os açorianos têm a ambição de seguir em frente na prova."São jogos a eliminar, esperamos um Sporting forte, pressionante e nós, com as armas que temos, vamos procurar contrariar esse favoritismo. Estamos a falar do campeão nacional e do campeão desta competição e, por isso, esperamos muitas dificuldades", afirmou, esta terça-feira, o treinador na antevisão da partida.Para Mário Silva, o facto de o Santa Clara ter derrotado recentemente o Sporting para o campeonato "não garante nada" e explica que só será possível vencer a partida se a equipa estiver "a um nível altíssimo"."Não somos o favorito a vencer a competição, temos muito pouco a perder, mas muito a ganhar. É isso que digo aos meus jogadores: que desfrutem. Mas, além de desfrutarem, terão de se superar", frisou o técnico, que soma uma vitória e um empate à frente da equipa.