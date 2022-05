Mário Silva quer Santa Clara "ambicioso" na próxima época

Nas primeiras declarações após a renovação do contrato com o Santa Clara, Mário Silva mostrou-se "feliz" por ter conseguido chegar a acordo com a SAD para ficar mais duas épocas nos Açores. Para o treinador nortenho, o trabalho que na segunda volta do último campeonato tem de ser continuado.

"Estou muito feliz, sem dúvida, por estar cá, por continuar cá. Nunca esquecerei que o Santa Clara me deu a oportunidade de poder desenvolver o meu trabalho, junto de um grupo fantástico, que culminou como todos sabem. Na minha opinião, não fazia sentido terminar aqui. Estou muito feliz, orgulhoso por continuar cá e de certeza absoluta que aquilo que começamos vai ter continuidade e graças a deus que tudo correu bem".

Mário Silva assumiu o objetivo de cumprir os dois anos de contrato, para retribuir todo o carinho que os adeptos açorianos lhe têm transmitido. "Assinei este contrato com o objetivo claro de o cumprir, com o objetivo de sentir o mesmo apoio das pessoas. Nunca sabemos o que nos reserva o futuro mas espero que nos próximos dois anos seja aqui. Sei que somos sempre julgados pelos resultados e tenho consciência que tudo pode mudar, mas queremos melhorar".



Para a próxima época, Mário Silva assume que o desafio será estabilizar o Santa Clara mais uma época na Liga Bwin. "Estabilizámos o clube na Liga. Somos ambiciosos, sonhadores mas realistas. Queremos reconstruir a equipa e sermos competitivos em todos os jogos. Acima de tudo, queremos a Liga Bwin outra vez", vincou.