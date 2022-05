Mário Silva: «Queremos a melhor classificação possível»

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, disse esta sábado que a equipa pretende alcançar a "melhor classificação possível" na Liga Bwin e revelou que a sua continuidade no clube vai ser oficializada nos "próximos dias".



Falando na conferência de imprensa de antevisão ao embate frente ao Paços de Ferreira, que decorreu hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, o treinador da formação açoriana considerou "importante" a equipa conquistar os três pontos no último jogo da época em casa.

Segundo disse, o "objetivo" do Santa Clara "é conseguir a melhor classificação que for possível nesses últimos dois jogos" do campeonato. "Era importante em nossa casa conquistarmos os três pontos e presentear os adeptos, depois de uma época tão difícil, com uma despedida em casa positiva", assinalou.

O treinador alertou para a "dificuldade" do jogo frente ao Paços de Ferreira, uma equipa que fez uma "recuperação fantástica" desde que César Peixoto passou liderar o comando técnico, em dezembro de 2021.

"Vai ser uma equipa que se vai apresentar aqui e jogar de forma desinibida e descontraída, porque em termos classificativos e de objetivos da época também já o conseguiram. É uma equipa que joga bem e acredito que vai ser um bom jogo entre duas equipas que gostam de jogar", apontou.

Quando questionado, Mário Silva revelou que a oficialização da sua continuidade à frente do Santa Clara vai decorrer "de certeza absoluta nos próximos dias". "As coisas estão mais bem encaminhadas do que nunca e a formalização das coisas estará para breve", avançou, acrescentando: "Uma das bases para o entendimento, da minha parte, foi reconhecer as pessoas que acreditaram em mim no momento em que vim para o Santa Clara. Isso não podemos esquecer. Há coisas que o dinheiro não paga. O respeito que merecem e a admiração que merecem por terem tido a coragem (...) de apostar em mim".

Mário Silva reforçou que o "grande título" da época foi o Santa Clara ter alcançado a manutenção e agradeceu à estrutura e aos jogadores por "todo o trabalho feito em conjunto". "Mesmo com a nossa classificação praticamente definida em termos de objetivo da época, os jogadores não deixam de dar o máximo e acredito que no próximo jogo não vão deixar de dar o máximo e esse é um dos nossos grandes objetivos enquanto treinadores", declarou.

O Santa Clara, décimo classificado com 37 pontos, vai receber o Paços de Ferreira, sétimo com 38, no próximo domingo às 19:30 locais (20:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O jogo, da 33.ª jornada da Liga Bwin de futebol, vai ter a arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.