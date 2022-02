Mário Silva queria vencer na Luz mas está feliz pela resposta dos jogadores

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, analisou este sábado a derrota dos açorianos diante do Benfica (2-1) que sucedeu após a sua equipa até ter estado à frente do marcador."Não conseguimos o que desejávamos que era pontos. Tinhamos a ambição de jogar aqui, sabendo o grau de dificuldade elevado, mas queríamos fazer um bom jogo, que fizemos, e ganhar. Essa era a nossa primeira meta. Não conseguindo ganhar, o segundo objetivo passava a ser conseguir pontos. Não tenho nada a apontar aos meus jogadores. Tivemos uma equipa personalizada. Não nos remetemos, como viram, ao processo defensivo. É lógico que o Benfica a jogar em casa tem individualidades muito fortes. Respondemos bem. Na 1ª parte, apesar do Benfica ter mais posse de bola clara... os remates enquadrados [do Benfica] não me lembro de praticamente nenhum. Nós conseguimos fazer um golo e algumas transições com perigo na baliza contrária. Na 2ª parte não conseguimos não só não segurar a vitória mas também não conseguimos pontos", vincou o técnico em declarações à BTV."A nossa luta continua. Ficou provado que vamos dar luta até ao fim e concretizar os nossos objectivos, pela forma como os jogadores trabalham e se empenham. É só continuar e no próximo jogo dar novamente uma excelente resposta. O campeonato está equilibrado e competitivo. Quando jogamos contra os grandes temos de ser sempre muito fortes e esperar um dia menos bom do adversário. Agora pensamos já no Portimonense."