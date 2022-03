Mário Silva: «Quero realçar a grande atitude e alma que tem esta equipa»

Mário Silva destacou a "grande atitude e alma" demonstradas pela equipa do Santa Clara no empate com o Sp. Braga."Quero realçar a grande atitude e alma que tem esta equipa. Contra todas as adversidades e contrariedades a equipa está lá, com menos um, com menos dois, já nos aconteceu isso recentemente, e a equipa deu uma excelente resposta novamente. Tenho que enaltecer estes jogadores, o campeonato é muito difícil, todos os jogos são uma luta grande e eles trabalham muito para estarem a 100 por cento e ao melhor nível. Tiveram uma fantástica atitude e uma fantástica personalidade contra uma equipa difícil como o Braga, tão forte como está, que ainda agora, com o FC Porto, passou uma eliminatória europeia", começou por dizer o técnico dos açorianos à Sport TV."Disse na antevisão que tínhamos a ambição de vir ganhar e não nos remetermos ao processo defensivo, quisemos assumir o jogo também, sabíamos que íamos estar por baixo em muitos momentos, mas também quisemos estar por cima e, mesmo com 10 jogadores, tivemos uma boa oportunidade para marcar, pelo Rui Costa. É esta alma da equipa que nos vai levar a ser melhor amanhã e a concretizar os nossos objetivos", acrescentou, recordando o registo recente da sua equipa."A equipa viveu períodos conturbados esta época, mas nos últimos oito jogos perdemos uma vez, no Estádio da Luz. Hoje foi claramente um ponto ganho", frisou, sem querer individualizar o trabalho realizado desde que chegou aos Açores."Mais importante que valorizar o meu trabalho, é importantíssimo dizer que devem valorizar o trabalho destes jogadores. Desde que chegámos, eu e o João [Carvalho], encontrámos uma equipa técnica que tinha assumido a equipa e, todos juntos, criámos uma equipa técnica à medida do clube e que quer valorizar o clube. Foi um ponto que valeu três, não costumo dar os parabéns nos empates, mas hoje dou", apontou, revelando ainda não ter visto "imagens nenhumas" quanto às expulsões de Mansur e Morita.