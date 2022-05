Mário Silva renova pelo Santa Clara até 2024

Depois de ter anunciado que não iria ficar nos Açores pelo presidente Ismail Uzun ter faltado com a palavra ao acordado, o treinador chegou a consenso com o Santa Clara. A renovação foi assinada esta tarde, com Mário Silva a viajar para os Açores esta sexta-feira para dar sequência à preparação da pré-época.

Mário Silva renovou esta quinta-feira pelo Santa Clara até 2024 e vai permanecer nos Açores por mais duas épocas. Um verdadeiro volte-face face ao que o técnico havia reiterado publicamente."A Santa Clara Açores, Futebol SAD, informa que chegou a acordo com o treinador Mário Silva para a renovação do contrato por duas épocas desportivas. Está efetivada a vontade das partes em dar continuidade ao excelente trabalho realizado desde que chegou ao Santa Clara no início deste ano", pode ler-se num comunicado publicado no site dos insulares.A 15 de maio, Mário Silva chegou a anunciar o adeus ao Santa Clara apontando a incumprimento de promessas por parte da administração. Deixo aqui a verdade, quem diz o contrário está a mentir. Quando existem investimentos privados nas empresas, estamos sujeitos, mas não escondo que foi e é uma surpresa para mim. O meu contrato termina a 30 de junho e a minha vida continua. Espero que o Santa Clara tenha as maiores felicidades. Acredito que as coisas, se não aconteceram, é porque não queriam que acontecessem", disse na altura.