Mário Silva será o próximo treinador do Santa Clara

Mário Silva foi o nome escolhido pela direção do Santa Clara para pegar nas rédeas dos açorianos, que esta sexta-feira derrotou o Sporting (3-2), apurouO técnico português, de 44 anos, assume a equipa, que até então estava nas mãos do interino Tiago Sousa, e terá a missão de melhorar a atual classificação (13.º lugar).De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o treinador vai orientar o primeiro treino já na segunda-feira. Mário Silva, recorde-se, teve passagens pelo Rio Ave (2020/21), Almería (2019/20) e formação do FC Porto (2017 a 2019). Enquanto jogador, representou, em Portugal, os dragões e o Boavista.