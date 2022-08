Mário Silva: «Sofremos um golo de uma forma um pouco infantil»

Mário Silva não escondeu o desalento pela "forma infantil como a equipa sofreu o golo" que ditou a derrota por 1-0 diante do Famalicão , mas disse que "a derrota é um castigo demasiado para tudo o que o Santa Clara realizou"."Sofremos um golo de uma forma um pouco infantil, num lance em que não nos podemos desfocar do essencial. Foi uma desconcentração que custou-nos um golo. Na primeira parte tivemos algumas oportunidades, embora o Famalicão tenha estado por cima. Ainda tivemos duas contrariedades e fomos forçados a trocar dois jogadores. Na segunda metade, demos uma resposta diferente. A equipa mostrou outra atitude, outra clarividência. Tivemos três ou quatro oportunidades, mas falhámos, algumas de forma inacreditável. O Famalicão criou perigo em algumas transições porque corremos alguns riscos", começou por analisar."Na segunda parte, a equipa foi mais enérgica. Depois de tudo o que fizemos, sair daqui com zero pontos é duro demais para a nossa equipa. Parece ser um resultado que castiga demasiadamente a equipa. O que fica para a história é o resultado e temos de olhar para a frente para ultrapassar esta fase menos boa. O nosso objetivo era, mesmo nesta situação em que estamos, com muitas mudanças, não queríamos à quarta jornada ter apenas um ponto, queríamos mais. Olhando para a história dos jogos e para o momento do mercado, estabilizando a equipa, que vamos ter sucesso no futuro", acrescentou."Olhar para a história dos jogos, acredito que fomos muito penalizados nestes quatro jogos. Estou aqui para encontrar soluções e espero que o Santa Clara dê a volta o mais rápido possível. Espero que feche o mercado e, felizmente, para todos os treinadores, o mercado devia fechar em julho. A partir de quinta é fechar e estabilizar o grupo", finalizou.