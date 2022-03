Mário Silva tem dilema central

O treinador Mário Silva prepara o jogo com o Famalicão apenas com dois defesas centrais disponíveis. O venezuelano Mikel Villanueva falhou os últimos três jogos devido a queixas no joelho esquerdo, enquanto João Afonso lesionou-se, na véspera do jogo com o Vizela, após ter sofrido uma pancada no tornozelo do pé direito. Estas duas lesões deixam o eixo da defesa entregue a Boateng e Tassano, sendo as alternativas as adaptações do defesa esquerdo, Paulo Henrique ou o médio defensivo, Júlio Romão.