Mário Silva: «Temos de fazer mais. Muito mais»

Mário Silva, treinador do Santa Clara, analisou o empate diante da Oliveirense (1-1) a contar para a Allianz Cup."Não foi uma exibição bem conseguida da nossa parte. O nosso objetivo é, claramente, durante este período, rodar jogadores. É normal que nem sempre as coisas saem como desejamos e idealizamos. O nosso objetivo é claro: ver os jogadores a competir. Temos de ser mais acutilantes em termos ofensivos e defensivos. Temos de ser mais compactos em termos defensivos. Acabámos por sofrer um golo de transição e o Oliveirense acabou por fazer uma boa exibição aqui nos Açores", começou por dizer, sendo exigente em relação à equipa."Temos de fazer mais. Muito mais. O nosso objetivo, e podem criticar, é fortalecer esta equipa e dar tempo a alguns jogadores que não tem tido tanto tempo. Abdicamos de ganhar? De maneira nenhuma. Por isso, estou eu aqui a dizer que temos de fazer muito melhor", adiantou o técnico dos açorianos."No lance em que fui expulso, é claramente visto por toda a gente que é canto. Nós trabalhamos afincadamente as bolas paradas. Um canto é sempre um momento importante do jogo. Eu vi, toda a gente do banco viu. O fiscal de linha não viu? O árbitro não viu? A única coisa que fiz, na minha área técnica, foi protestar. Reclamei e disse que era canto. O árbitro veio numa correria e dá-me vermelho".