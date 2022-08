Mário Silva: «Tenho a consciência e a noção de que temos de crescer muito»

Mário Silva, treinador do Santa Clara, analisou a estreia (0-0) no campeonato que terminou com um empate ante o Casa Pia. O treinador dos açorianos antecipou que a equipa tem ainda de progredir para chegar a um patamar que seja a seu gosto."Em relação ao jogo, acho que o resultado se ajusta. Na primeira parte, foi um jogo competitivo, na segunda parte baixou um pouco ritmo, também fruto da humidade que se sentiu aqui nos Açores. As duas equipas estão de parabéns. Todos os jogadores estão de parabéns pelo esforço que tiveram perante essas condições que nós temos de estar claramente adaptados. É assim o futebol. Foi um resultado justo, na minha opinião. Tivemos uma grande penalidade que, na minha opinião, mas eu não sou árbitro, em que temos um jogador que toca com a mão de costas e nem sequer está de frente para o lance. Felizmente, o Marco fez justiça e defendeu. Da nossa parte, tenho a consciência e a noção de que temos de crescer muito. Tenho a certeza absoluta que vamos crescer muito. Estrearam-se jogadores hoje que acabaram de chegar. Face às opções que tínhamos achamos que era o melhor onze a apresentar", resumiu Mário Silva."Acabamos por ter uma expulsão, na minha opinião, mas não me quero meter na arbitragem, algo exagerada. Ficámos com dez jogadores nos últimos dez minutos com a equipa desagastada, com a equipa emocionalmente a querer ganhar o jogo e a ver-se com menos um jogador. Aí, da minha parte só me restou reforçar a linha defensiva".