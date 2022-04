Mário Silva: «Um ponto claramente ganho»

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, garantiu que o 1-1 em Arouca "ajusta-se" e que se trata de "um ponto claramente ganho" tendo em conta a dificuldade do encontro.

"Ia ser um jogo muito difícil, o Arouca está numa fase da época em que precisava de vencer com urgência para se conseguir distanciar da 'linha de água' e nós mais tranquilos, mas com ambição de fazer melhor. A primeira parte não foi fácil, não conseguimos controlar como queríamos, acabaram por haver situações do Arouca na nossa baliza, mas nós tivemos uma oportunidade clara do Tagawa para uma excelente defesa do guarda-redes. Na segunda parte, entrámos melhor, a dominar, como gostamos, acabámos por ter mais posse de bola, mas isso vale pouco quando não chegamos à baliza. Tivemos a oportunidade do Allano, fizemos um golo, o Arouca respondeu, o que é normal numa equipa que precisa de ganhar. Acabámos por ter alguma sorte no momento final, mas essa bola parada [que vai à trave] é antecedida de um canto que deveria ser pontapé de baliza a nosso favor. O árbitro decidiu assim, são decisões que não são fáceis, mas temos de respeitar", justificou o técnico dos açorianos.





"Temos feito um trabalho fabuloso na segunda volta, só perdemos no Dragão e na Luz. Para uma equipa que luta pela manutenção, estamos confortáveis e a olhar para acima. Queremos conquistar os três prontos no próximo jogo. As contas ficam arrumadas em termos de manutenção para nós, era esse o nosso objetivo. Agora é desfrutar do resto do campeonato. O que disse aos jogadores antes do jogo é que a atitude, o compromisso e o esforço são inegociáveis. Foi uma época atribulada, por isso digo que os jogadores são heróis e é a realidade. Mudanças na administração, nos treinadores, eu sou o terceiro este ano, mudanças de jogadores, alguns saíram em janeiro, entraram alguns novos. Recentemente e, face às necessidades do clube, saíram jogadores para outros mercados. A minha função é arranjar soluções dentro de portas e os jogadores têm sido excecionais, jogando ou não".