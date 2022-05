Martim Maia assina até 2025

Martim Maia já assinou com o Santa Clara um contrato válido por três temporadas. O médio, de 23 anos, formado no Leixões e Rio Ave, dá assim o salto para a Liga Bwin depois de uma excelente época ao serviço do Amora, na Liga 3. Os açorianos blindam o reforço com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros, confiantes na qualidade e no potencial do atleta natural da Maia. Na época que terminou, Martim realizou 21 jogos, tendo assinado três golos e duas assistências.

Além do médio, o Santa Clara já tem assegurado o lateral-direito Tomás Domingos (Mafra), estando a tentar fechar o avançado Jota Silva (Casa Pia).