Mateus Sarará troca o Grémio pelo Santa Clara

O Santa Clara continua bastante ativo no mercado de transferências. Depois da contratação de Kento Misao , agora os açorianos contrataram o médio Mateus Sarará ao Grémio.Segundo a imprensa brasileira, o negócio está fechado e apesar dos valores envolvidos não serem para já conhecidos, estes não devem ser muito altos, com o Grémio a manter uma percentagem dos direitos económicos do jogador. Atualmente e segundo o portal 'Transfermarkt', o centrocampista tem um valor de marcado fixado nos 1,5 milhões de euros.O médio Mateus Sarará tem apenas 20 anos e, sem nunca se conseguir impor na principal equipa do tricolor, esteve emprestado ao Avaí na parte final da temporada, tendo marcado um golo em oito partidas. Atuando preferencialmente como numa posição mais defensiva do meio-campo, este jovem brasileiro deverá fazer o mesmo percurso que Rildo e Victor Bobsin, dois dos jogadores mais influentes na equipa, fizeram no verão.