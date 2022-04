Mohebi e o jogo frente ao FC Porto: «Confiamos na nossa qualidade»

O jogador do Santa Clara, Mohammad Mohebi, disse esta sexta-feira que a equipa açoriana quer demonstrar a sua qualidade e pontuar frente ao FC Porto, no jogo da 28. ª jornada da Liga Bwin.

"Sabemos que o FC Porto é um grande clube em Portugal e também na Europa e também sabemos que este vai ser um jogo difícil. Eles vão para o jogo para lutar pelos três pontos e nós também", afirmou.

O atleta iraniano falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao estádio do Dragão.

"Confiamos na nossa qualidade. Queremos mostrar a nossa qualidade e fazer um bom jogo lá", reforçou.

O extremo dos açorianos lembrou que o Santa Clara já venceu o FC Porto esta época por 3-1, num jogo disputado em outubro de 2021, a contar para a Taça da Liga.

"[A vitória anterior] dá-nos confiança. Esta temporada nós temos dois jogos frente ao FC Porto. Um para a Allianz Cup [Taça da Liga], outro para a Liga. Uma vitória e uma derrota. O terceiro jogo vamos ver", assinalou.

Mohebi enalteceu a qualidade do plantel do Santa Clara e afirmou que os jogadores estão "preparados" para o encontro frente ao líder do campeonato.

"Estamos a trabalhar arduamente esta semana para preparar este jogo. Estamos preparados", vincou.

O iraniano considerou ainda que vai ser "especial" jogar contra o compatriota Taremi, um dos "melhores amigos" que Mohebi tem em Portugal segundo o próprio.

Sobre a próxima temporada, o extremo, que tem contrato por mais dois anos com o Santa Clara, disse "não ser possível definir o futuro", uma vez que no futebol "existem muitas mudanças".

Mohebi expressou ainda o sonho de estar presente no Mundial de futebol no Qatar: "Penso que o maior sonho para todos os jogadores de futebol é estar no mundial e para mim também é. Vim para cá [Santa Clara] para melhorar e também para ir para o Mundial. Trabalho no duro diariamente por esse objetivo."

O Santa Clara, 10.º classificado, com 31 pontos, vai defrontar o FC Porto, primeiro, com 73, na próxima segunda-feira, às 20:15, no estádio do Dragão, e jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de António Nibre, da Associação de Leiria.