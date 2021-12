Morita testa positivo à Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio Morita apresentou um teste positivo à Covid-19 e vai falhar o jogo com o Arouca, este domingo. O japonês de 26 anos, realizou um teste de diagnóstico de rotina, e recebeu a informação que está positivo, estando a cumprir um período de 10 dias de isolamento.O plantel do Santa Clara vai realizar hoje uma bateria de testes para verificar se existem casos de contágio do vírus Sars-Cov-2.