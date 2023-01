Nanu emprestado pelo FC Porto ao Santa Clara

O Santa Clara oficializou esta terça-feira a chegada de Nanu, jogador que pertence aos quadros do FC Porto, por empréstimo até ao final da presente temporada. O ala chega aos Açores depois de uma passagem pelos Estados Unidos, onde representou o FC Dallas, na MLS, em 30 partidas."Eulânio Ângelo Chipela Gomes, "Nanu" como é conhecido no mundo do futebol assinou pelo Santa Clara até ao final da presente temporada por empréstimo do FC Porto.Após uma temporada e meia ao serviço dos dragões onde se sagrou campeão nacional, Nanu chega agora ao clube açoriano depois de uma passagem pelos Estados Unidos onde fez 30 jogos ao serviço do FC Dallas na MLS.Nanu passa a ser mais uma opção às ordens do técnico Jorge Simão para o que resta do campeonato", pode ler-se.