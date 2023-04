Nené acredita numa surpresa diante do FC Porto

Nené, ex-jogador do Santa Clara, diz que o jogo no Dragão será "muito complicado", mas acredita que os açorianos podem surpreender. "Têm de dar o máximo, com compromisso e competitividade. Ser compactos a defender e eficazes a atacar", diz o médio português de 27 anos, que atua nos polacos do Jagiellonia. Na época passada, Nené marcou ao FC Porto para a Taça da Liga e vê os dragões "motivadíssimos" pela vitória na Luz. Por outro lado, mostra-se triste com a situação do Santa Clara e aponta: "Tem faltado química, espírito de luta e responsabilidade."