Nogueira assina até final da época pelo Santa Clara

Bem-vindo, Nogueira? ?

?

O defesa Brasileiro de 27 anos assina até final da época, com opção para renovação automática.



Mais info no website.#NósSomosOsAçores #BravosAçorianos pic.twitter.com/kXOHDmRfsT — cd.santaclara (@CD_SantaClara) January 31, 2023

O Santa Clara acaba de oficializar a contratação de Ygor Nogueira, defesa central brasileiro de 27 anos, que se encontrava sem clube , após ter rescindido contrato com os mexicanos do Mazatlán. O defesa assina contrato com os açorianos até ao final da época, com opção de renovação automática. Nogueira regressa ao futebol português, depois de ter representado o Gil Vicente, nas épocas 2019/20 e 2020/21.