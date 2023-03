Nova dívida da SAD anterior

O empresário Silvio Lewinsohn avançou com um processo judicial contra a SAD do Santa Clara, em que reclama 17 mil euros. A ação deu entrada a 21 de março no Juízo Local Cível de Ponta Delgada e em causa está uma verba por intermediação de um jogador, dívida da administração anterior que a atual SAD não reconhece. Recentemente, o presidente Bruno Vicintin liquidou dívidas antigas no valor de 3M€.