Nuno Campos e as críticas do treinador do Arouca: «Foi deselegante comigo»

Depois de quatro jogos, o Santa Clara voltou às vitórias, ao bater o Arouca (2-1) este domingo no Estádio de São Miguel, para a 13ª jornada da Liga Bwin. Em declarações após a partida, Nuno Campos garantiu que o mais importante eram os três pontos e negou que a sua equipa tenha feito anti-jogo, sem prolongar muito o tema "para não ser deselegante como ele [Armando Evangelista] foi"."Sem dúvida que era mais importante ganhar. Nós temos feito boas exibições nos outros jogos e felizmente não temos trazido os três pontos e sabíamos que esta partida era fundamental para nós. Foi um jogo realmente muito mais pragmático do que bem jogado", frisou o treinador, que, depois de tirar o Santa Clara da última posição da liga de forma momentânea, deseja continuar a somar pontos."Nós temos sempre de incutir o espírito vencedor. O próximo jogo será sempre o jogo para ganhar. É assim que a equipa tem de pensar sempre. Hoje [domingo] era um jogo fundamental porque também queríamos dar essa vitória aos nossos adeptos e simpatizantes que estiveram connosco", garantiu Nuno Campos, que saudou a atitude da equipa. "Os nossos jogadores sabem que, quando marcámos, temos de ser solidários. Foi o que fomos hoje. Tenho de lhes dar os parabéns. Têm todo o mérito em conseguir aguentar esse resultado, nem sempre da melhor forma porque às vezes quando estamos nesta classificação o coração pensa mais do que a cabeça", explicou.Depois da partida, o treinador do Arouca pediu respeito à sua equipa e reclamou com a postura do Santa Clara e dos árbitros do encontro, algo que Nuno Campos rebateu. "Nós fizemos um jogo mau do ponto vista de ter a bola. Agora, uma coisa que nós fazemos é virar-nos para dentro e saber o que fazemos de mal. Trabalhar o que fizemos de mal para melhorar. O que me parece é quando queremos muito falar dos outros esquecemo-nos de olhar para dentro. Não me queria alongar em relação a isso para não ser deselegante com um colega de profissão, como acho que ele foi comigo", rematou o técnico dos açorianos.