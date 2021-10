Nuno Campos é o novo treinador do Santa Clara

Nuno Campos, ex-treinador adjunto de Paulo Fonseca, é o novo treinador do Santa Clara. O acordo com o técnico já foi alcançado e Nuno Campos viaja este domingo para Ponta Delgada, sendo apresentado amanhã.





até ao final da temporada. O primeiro desafio será o jogo com a União de Leiria, referente à 3.º eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza já no próximo sábado, dia 16 de outubro.Nuno Campos nunca foi treinador principal, mas conta com uma vasta experiência no futebol nacional e europeu. Ao longo dos últimos anos acompanhou Paulo Fonseca, como treinador adjunto, no Pinhalnovense, Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.Com 46 anos, Nuno Campos, assumiu o desejo de começar uma experiência como treinador principal."Depois de trabalhar 15 anos com Paulo Fonseca, decidi dar um passo em frente. Após toda esta experiência, entendemos que estou mais do que preparado para iniciar a carreira de treinador principal. No passado já tive convites, onde entendi que não era o momento certo, mas agora depois de ter passado por Itália, penso que estou mais do que preparado para este passo e que é o momento certo", confessou Nuno Campos, em declarações a Record,em julho.