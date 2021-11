Nuno Campos espera "grande resposta" dos jogadores do Santa Clara diante do Estoril

O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, disse este sábado esperar uma "grande resposta" dos jogadores da equipa açoriana no jogo "difícil" diante do Estoril, a contar para a 12.ª jornada da Liga Bwin.

"Espero uma grande resposta dos nossos jogadores. Temos de demonstrar um caráter grande, porque temos o nosso brio pessoal. É algo que vamos deixar claro neste jogo: o nosso caráter. É para isso que trabalhamos durante esta semana", declarou Nuno Campos.

O técnico falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel em Ponta Delgada, antes da deslocação ao terreno do Estoril.

O Santa Clara é o último classificado do campeonato e vem de uma derrota para a Taça de Portugal por 6-0 frente ao Sporting de Braga.

Nuno Campos reconheceu que os jogadores "sentem essas derrotas", mas mostrou-se confiante de que a equipa vai "ultrapassar" esta fase negativa.

"Espero uma grande resposta dos meus jogadores, porque nós temos caráter. Vamos ultrapassar esta situação. É o que tenho sentido durante a semana. Temos tido sempre uma atitude interessante durante a semana de aprendizagem", reforçou.

Apesar de considerar "inequívoco" que é "mais difícil trabalhar sobre derrotas do que sobre vitórias", o treinador dos açorianos afirmou que a equipa se "vai apresentar mais forte" no jogo com o Estoril.

"Acredito que vai ser um jogo positivo. Um bom jogo de se ver. Acredito que vamos dar uma boa resposta. Estou plenamente confiante para este jogo como tenho de estar fruto da semana de trabalho", apontou.

Nuno Campos alertou que o próximo encontro vai "ser muito difícil", porque o Estoril é uma "grande equipa".

"Vamos defrontar uma grande equipa. Uma equipa que eu consideraria de autor. Uma equipa em que o seu treinador vem com as mesmas ideias da II Liga e, não querendo desmerecer os seus jogadores, o seu treinador pegou na equipa na II Liga e veio jogar da mesma forma para a I Liga", elogiou.

O Santa Clara, 18º. classificado, com seis pontos, vai jogar com o Estoril, quarto, com 20, às 20H15 da próxima segunda-feira, no estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin.