Nuno Campos: «Estamos mais confiantes do que no passado, começa a haver uma evolução»

O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, destacou esta sexta-feira a evolução da equipa, que está mais forte do que na "semana passada", na antevisão ao encontro diante do Famalicão para a Liga Bwin.

"Estamos com pouco tempo de trabalho, mas estamos mais confiantes do que no passado porque as coisas começam-se a fazer ver, começa a haver uma evolução, começa a haver uma compreensão melhor do que eu pretendo", afirmou o técnico.

E acrescentou: "Estamos muito longe do que vamos ser no futuro, mas estamos a construir o futuro com uma base mais sólida. Acredito piamente que hoje estamos mais fortes do que na semana passada".

Nuno Campos falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao encontro diante do Famalicão, para a nona jornada da I Liga de futebol.

A receção à equipa famalicense vai marcar a estreia de Nuno Campos no comando técnico do Santa Clara em jogos para o campeonato.

O primeiro encontro do treinador de 46 anos à frente da equipa açoriana aconteceu no jogo da Taça de Portugal frente ao União de Leiria (vitória por 2-0).

"Estamos motivados. O empenho dos meus jogadores deixa-me confiante para este jogo e o empenho dos meus jogadores coloca-me dificuldade na escolha, inclusivamente da convocatória", afirmou.

Nuno Campos disse esperar um jogo "muito interessante" entre duas equipas que vão querer "assumir o jogo".

"Nós temos de chegar ao nosso campo ou a qualquer outro campo e jogar o nosso tipo de jogo, que é assumir o jogo, ter a despesa do jogo o mais possível, ter os nossos comportamentos bem adquiridos para depois ser tudo muito mais fácil", realçou.

O treinador dos açorianos elogiou o Famalicão, um clube que tem um "projeto solidificado" e que tem um plantel "com muito talento".

"Sem dúvida que se pode dizer claramente [que a classificação do] Famalicão está aquém do que o plantel vale e está aquém do que aquele clube representante. Mas o Santa Clara a mesma coisa", afirmou.

Sobre as primeiras semanas enquanto treinado principal, Nuno Campos disse não ver "grandes diferenças" face ao trabalho que tinha enquanto adjunto pelos clubes por onde passou.

"Não é uma situação que causa transtorno. Para mim não há qualquer diferença entre a importância que eu tinha no trabalho e a importância que tenho hoje. Dou a cara muito mais hoje, é só a única diferença", afirmou.

O Santa Clara, 15º. classificado com seis pontos, recebe o Famalicão, 18º. e último com três, no próximo sábado às 14:30 locais (menos uma hora do que em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.