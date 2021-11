Nuno Campos: «Exibição mostra-nos que estamos no caminho»

Apesar de se assumir desapontado com a igualdade alcançada em casa do Estoril , um desfecho que diz ter sido injusto, Nuno Campos mostrou-se entusiasmado para o futuro por aquilo que viu do Santa Clara na visita à Amoreira."Saímos daqui com um resultado que não queríamos, queríamos ganhar, mas com uma exibição que nos mostra que estamos no caminho. O resultado é injusto, tivemos mais oportunidades, mas os jogadores estão de parabéns e estamos no bom caminho pela exibição que hoje fizemos. Não me preocupa a classificação, porque quanto trabalhamos e estamos unidos sabemos que é uma questão de tempo para sair desta situação. Não saímos ainda, mas estamos no bom caminho", começou por dizer."Os dois centrais que hoje jogaram tiveram quatro e três treinos connosco, respetivamente. A equipa sofre muitos golos e marca poucos, são factos. Mas estamos a crescer para melhorar e inverter essa tendência. Esta equipa é muito solidária, tem um caráter enorme e temos criado uma família neste grupo. E é isso que nos vai tirar desta situação. Todos têm tentado dar o máximo, cumprir o que é pedido e é esse o caminho para a equipa crescer. Com tempo vamos criar um coletivo que permita pouco ao adversário e muito mais para nós. Há sempre espaço para melhorar, e daqui por três meses vamos certamente estar muito melhor do que estamos hoje".