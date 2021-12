Nuno Campos: «O resultado é completamente desajustado»

O Santa Clara visitou o Marítimo este sábado e saiu com uma dura derrota da Ilha da Madeira (), num duelo da 14.ª jornada da Liga Bwin com cinco golos e dois penáltis. Em declarações após o encontro, Nuno Campos considerou o resultado final inadequado, abordou o momento da equipa e deu um ar de críticas ao falar sobre a arbitragem dos últimos jogos.

"Entrámos bem na partida, a ganhar, e com isso pensei também que a equipa se galvanizasse, mas aconteceu o que também toda a gente esperaria. O Marítimo, em casa, acabou por tentar de toda a forma dar a volta ao jogo e galvanizou-se", começou por realçar Nuno Campos, sem esquecer do auto-golo de Leo Andrade, que deu a vantagem aos açorianos logo no primeiro minuto. "Penso que o resultado é completamente desajustado, fruto do que as duas equipas produziram. O Marítimo é um justo vencedor, pela primeira parte que fez, mas, na segunda parte, demos uma boa resposta, apesar do resultado ser decidido depois em três lances de bola parada", afirmou o treinador.

Quesionado sobre o número de golos sofridos pelo Santa Clara (30), a pior equipa da liga neste quesito, Nuno Campos aproveitou para abordar uma situação "estranha" que envolve a arbitragem. "Se antes era a defesa mais batida, parece que manteve-se a defesa mais batida. A questão aqui é que, em dois jogos fora de casa, temos três grandes penalidades contra. Não sei se está interligado ou não, mas é uma situação um pouco estranha", frisou.